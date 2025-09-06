كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الكاتب الصحفي محمد سامي أن التحالف الانتخابي، الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتشكيل القائمة الانتخابية أنهى الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالتحالف استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح سامي، في بث مباشر عبر مصراوي، أن حزب مستقبل وطن سيحصل على نحو 114 مقعدًا ضمن مقاعد القائمة التي تضم 284 مقعدًا موزعة على 4 قطاعات، يليه حزب حماة الوطن بحوالي 46 مقعدًا، ثم حزب الجبهة بـ33 مقعدًا، وحزب الشعب الجمهوري بـ22 مقعدًا، إضافة إلى مقاعد أخرى لصالح المصري الديمقراطي، والعدل، والتنسيقية.

وأضاف أن هناك تحالفًا سياسيًا على المقاعد الفردية بين أربعة من الأحزاب الكبرى هي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، والجبهة الوطنية، بحيث يتم التنسيق بينهم على جميع المقاعد الفردية دون منافسة مباشرة.

وأشار سامي إلى أن التحالف السياسي سيستكمل عمله خلال البرلمان القادم، مؤكدًا أن البرلمان المقبل لن يشهد أغلبية حزبية واضحة، لكنه سيكون قائمًا على أكثرية مدعومة بتحالف سياسي، على غرار ما حدث في انتخابات 2015.