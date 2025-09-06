إعلان

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى غدًا

08:28 م السبت 06 سبتمبر 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الخسوف، مساء الأحد 7 من سبتمبر 2025م، بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك إحياءً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع الظواهر الكونية.

وكلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد؛ تأكيدًا لدور المساجد في نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة عن سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أداها بنفسه، وهي ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان بالفاتحة وما تيسّر من القرآن، وركوعان وسجدتان، ويُسن إطالة القراءة والركوع والسجود، ويستحب أن القراءة تكون جهرًا على نحو ما ورد عن الجناب المعظم -صلى الله عليه وسلم-.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة استحضار المعاني الإيمانية عند وقوع الظواهر الكونية، بما يعكس رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله الكونية.

