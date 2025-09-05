الوفد: القيادة السياسية تقف حائلا دون تحقيق مخطط نتنياهو

كتب-عمرو صالح:

أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن سياسات الحكومة الاسرائيلية ترمى بالمنطقة إلى حالة من الدمار وعدم الاستقرار.

وجدد حزب الوفد تأكيده على وقوفه إلى جانب كل المصريين خلف قيادته السياسية ضد سياسات وتحركات نتنياهو الخبيثة، وأكد الحزب رفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وذكر بيان الوفد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وكل أعراف حقوق الإنسان وتقتل النساء والأطفال في غزة وتقصف نيرانها ضد شعب غزة الأعزل، وسط صمت دولي مريب يهوى بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وتابع بيان الوفد: نحمد الله أنه وهب مصر قيادة سياسية واعية وجيش وطني بامتياز قادر على الدفاع عن أرض الوطن ومواجهة أي مخطط خبيث من دولة الاحتلال.

