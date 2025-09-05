40 جنيها للتذكرة.. عرض فيلم "ضي" بسينما الشعب في أسيوط وطنطا

كتب- محمد شاكر:

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، الفيلم السينمائي "ضي"، حاليا، بقصر ثقافة أسيوط والمركز الثقافي بطنطا، ضمن مشروع "سينما الشعب"، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويستقبل الموقعان الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض قدره 40 جنيها.

"ضي" بطولة: بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من النجوم ضيوف الشرف من بينهم: محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة البطل ضي، طفل نوبي يبلغ من العمر 11 عاما، يعاني من مرض الألبينو، لكنه يمتلك صوتا ذهبيا وحلما كبيرا في الغناء، ينطلق في مغامرة من جنوب مصر إلى القاهرة، متحديا الصعاب.

