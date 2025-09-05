رئيس تعمير الساحل الشمالي يكشف حقيقة ما أثير حول سلامة كوبري ستانلي

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، أن كوبري ستانلي في الإسكندرية يتمتع بأمان تام بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن التقارير الفنية الأخيرة أثبتت سلامة هيكله الإنشائي وركائزه.

أوضح موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن الكوبري لا يشكل أي خطر على المارة أو المركبات، مما يجعله رمزًا حضاريًا آمنًا في المدينة.

وأوضح موافي أن كوبري ستانلي، الذي تم افتتاحه عام 2001 ضمن مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، يمتد بطول 400 متر ويستند إلى عشر ركائز صلبة.

وأضاف أن تصميمه الفريد، الذي يشمل ممشى للمشاة وإطلالة على البحر، يجعله وجهة سياحية بارزة.

وتابع موافي أن الجهاز يشرف على صيانة الكوبري بشكل دوري، حيث خضع في عامي 2022 و2023 لأعمال صيانة شاملة شملت استبدال الفواصل وتدعيم الأجزاء العلوية.

وأكد أن مراجعة فنية أُجريت بالتعاون مع خبراء من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية العام الماضي أثبتت أن الكوبري في حالة مثالية.

وأشار موافي إلى أن الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول سلامة الكوبري ناتج عن سوء فهم متعلق بفتحات الإنترلوك بجوار فتحات الصيانة.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، أن هذه المشكلة طفيفة ولا تؤثر على الأمان، مؤكدًا أن فرقًا فنية متخصصة تتولى معالجة أي ملاحظات فور ظهورها لضمان استمرار الكوبري كمعلم حضاري آمن.