لطلاب الثانوية الأزهرية.. المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2026
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للناجحين في الدور الأول والثاني للثانوية الأزهرية، خلال أيام.
كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي)، للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت نسبة النجاح العامة 80.25%.
يبحث الكثير من الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية عن المعاهد المتوسطة والعالية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.
وينشر "مصراوي" المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، على النحو التالي:
- المعاهد الفنية بكليتي العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وأسيوط:
(فني مختبرات - التحاليل البيولوجية - إعداد قواعد البيانات): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم إعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط).
ويعقب انتهاء الدراسة بهذه المعاهد فترة تدريب بالمستشفيات مدتها 6 أشهر والذي يعد شرطا أساسيا لاستخراج شهادة التخرج.
- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون بنين (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الأشراف - أسيوط): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)
- معهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.
