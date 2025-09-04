لطلاب الثانوية الأزهرية.. المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للناجحين في الدور الأول والثاني للثانوية الأزهرية، خلال أيام.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

يبحث الكثير من الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية عن المعاهد المتوسطة والعالية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وينشر "مصراوي" المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، على النحو التالي:

- المعاهد الفنية بكليتي العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وأسيوط:

(فني مختبرات - التحاليل البيولوجية - إعداد قواعد البيانات): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم إعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط).

ويعقب انتهاء الدراسة بهذه المعاهد فترة تدريب بالمستشفيات مدتها 6 أشهر والذي يعد شرطا أساسيا لاستخراج شهادة التخرج.

- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون بنين (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الأشراف - أسيوط): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)

- معهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

