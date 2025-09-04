كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 4 منشورات جديدة للتحذير من عبوات مغشوشة وغير مطابقة لمستحضرات دوائية متداولة بالسوق المحلي، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

ففي منشورها رقم 59 لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "422015" من دواء "MucophyllineOral Syrup"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.

دواء ميوكوفللين شراب للأطفال والكبار (mucophylline syrup) من أشهر الأدوية التى يتم تناولها لعلاج الكحة والبلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

كما حذرت الهيئة في منشور حمل رقم 60 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "240623" من دواء "Hycyanaro1.5 % 15mg/1ml sterile ophthalmic solution"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.

وقطرة عين "هيسيانارو" عبارة عن مضاد حيوي يقتل البكتيريا المسببة لالتهابات العين.

كما أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا بشأن عبوات غير مطابقة للمواصفات من دواء متداول لعلاج قرحة المعدة وارتجاع المريء.

ووفق منشور سحب حمل رقم 61 لسنة 2025، فإن التحذير يشمل التشغيلة رقم "24093006" من المستحضر "Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV Infusion" من إنتاج شركة Future Pharmaceutical Industries (FPI)، وذلك لصدور تقرير بعدم مطابقة التشغيلة للمعايير المعتمدة بمعامل هيئة الدواء.

دواء "فوتابان" (Futapan) من الأدوية الشهيرة التي تُستخدم في علاج قرحة المعدة، وارتجاع المريء، وحالات زيادة إفراز الحامض المعدي.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا بشأن عبوات غير مطابقة للمواصفات من دواء متداول لعلاج نقص فيتامين "سي" ونزلات البرد.

التحذير يشمل التشغيلة رقم "2500238" من المستحضر "Cevitil 1gm Effervescent Tablet" من إنتاج شركة Egyptian International Pharmaceutical Industries، وذلك لصدور تقرير بعدم مطابقة التشغيلة للمعايير المعتمدة بمعامل هيئة الدواء.

دواء "سيفيتيل" (Cevitil) من الأدوية الشائعة التي تُستخدم لتعويض نقص فيتامين "سي" وتقوية المناعة، وغالبًا ما يُوصف لعلاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026

آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح