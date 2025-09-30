تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير غطاس: خطة ترامب تحقق 3 مكاسب لأهل غزة أبرزها منع التهجير

كشف سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، عن تحليل مفصّل للاتفاق المعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال غطاس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": ما حدث في المؤتمر الصحفي هو اتفاق.. هذا الاتفاق يحقق ثلاثة مكاسب رئيسية للشعب الفلسطيني، المكسب الأول والأساسي أنه لا يوجد تهجير، والثاني رفض فرض السيادة الإسرائيلية وضم أراضي الضفة الغربية.

سمير غطاس: ضم الضفة كان سيُنهي أي أمل بإقامة دولة فلسطينية

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الاتفاق الأخير بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل إنجازًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن إيقاف الحرب في غزة ومنع التهجير ووقف ضم الضفة الغربية هي مكاسب حاسمة تحافظ على استمرارية القضية الفلسطينية.

وقال غطاس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا الاتفاق يعكس التزامًا ببقاء الفلسطينيين على أراضيهم، مضيفًا أن موقف مصر الرافض للتهجير كخط أحمر كان له دور كبير في تحقيق هذه النتيجة.

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سرقة السوار الأثري

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل جديدة في قضية سرقة السوار الأثري الذي يبلغ عمره 3000 عام.

وأكد "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن النيابة تحركت فورًا عند رصد الواقعة، مشيرًا إلى أن المستشار محمد الشناوي، رئيس النيابة الإدارية، وجه بالتحقيق في الواقعة بشكل مباشر.

أحمد موسى يكشف رد وزير البترول على زيادة أسعار الوقود

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مهمة خلال لقائه وزير البترول المهندس كريم بدوي، عن التوجهات بشأن أسعار المحروقات.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "سألت وزير البترول عن وجود زيادات في أسعار الوقود، وحصلت على تطمينات مهمة".

أستاذ علوم سياسية: توجيه الشكر للسيسي تأكيد على الدور المحوري لمصر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،أن الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، توضح أن الصورة الراهنة تبرز وجود نقاط لم تُحسم بعد، مثل قضية نزع سلاح الفصائل.

وأشار الدكتور فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن ترامب أكد وجود مشروع سلام، وأن وقف الحرب في غزة يمثل الأولوية الأولى في الخطة بالنسبة للبيت الأبيض. وفي إشارة هامة، لفت فهمي النظر إلى أن توجيه واشنطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على الدور المحوري لمصر في الدفع نحو عملية السلام.

رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: مصر على الطريق لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأجهزة المنزلية

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً مهماً في دعم النشاط الصناعي خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد دخول استثمارات أجنبية جديدة، وانضمام براندات عالمية للسوق المحلي، ما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للصناعات المختلفة.

وأشار مبروك، خلال حواره مع برنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، إلى أن هذه التطورات تمثل خطوات إيجابية لا يمكن إنكارها، لافتاً إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية تحديداً يسير نحو أن يصبح مركزاً إقليمياً يخدم المنطقة بأكملها.