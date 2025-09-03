وزير العمل: القانون الجديد يحمي حقوق العمال و92% من المصريين راضون عنه

كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد للعمل عالج جميع عيوب القانون السابق، مشيراً إلى أن صياغته تمت بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، وهو ما حظي بإشادة CNN الاقتصادية التي وصفته بأنه يحمي العمال وأصحاب العمل.

وخلال لقائه في برنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور"، أوضح الوزير أن استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء أظهر رضا عاماً عن القانون الجديد تجاوز 92%.

وأضاف جبران أن القانون ليس وليد رأي وزارة العمل فقط، بل هو نتاج مشاورات موسعة مع جميع الوزراء، كما عقدت الوزارة أكثر من 21 جلسة عمل مع مختلف الشركات لشرح بنود القانون.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى قضية "استمارة 6" التابعة للتأمينات الاجتماعية، التي يجبر بعض أصحاب الأعمال العمال على توقيعها قبل بدء العمل.

وأكد أن الوزارة استحدثت نموذج تسوية جديد يضمن حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل، على حد سواء.