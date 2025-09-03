وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن الوزارة وشركاتها التابعة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، والجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركنا مهما في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتهنئتهم بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف .

وخلال اللقاء أعرب الوزير، عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، مثمناً الـجهود المتميزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وأكد الوزير حرصه على التواجد وسط العاملين بشكل دائم داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة لتشجيعهم ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المناسبة العطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تدعونا إلى العمل بروح الفريق الواحد، والأسرة الواحدة، للوصول إلى تحسين الأداء وتوفير الجهد وتحقيق أفضل النتائج، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ودعا الوزير جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في إنجاز العديد من المهام التي دفعت عجلة الوزارة و الشركات التابعة إلى الأمام ، وذلك في ظل تنفيذ التوجيهات الرئاسية..مشيرا إلى نجاح الشركات التابعة في تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

