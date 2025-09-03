إعلان

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ظهور أدخنة أعلى سنترال رمسيس

12:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

سنترال رمسيس

كتب-عمرو صالح:

نفى المركز الإعلامي لمحافظة القاهرة ظهور أدخنة أعلى سنترال رمسيس وأكد أن ما ظهر هو غبار أتربة ناتج عن أعمال التجديد وذلك حسبما أفادت به قناة إكسترا نيوز

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير سنترال رمسيس حاليًا ترتكز حاليا على إعادة تأهيل وتحديث المبنى بعد حريق وقع فيه مؤخرًا.

تتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال الترميم والصيانة بشكل عاجل بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية للمبنى وإعادته إلى وضعه الطبيعي كمركز حيوي لشبكات الاتصالات في مصر.

سنترال رمسيس المركز الإعلامي لمحافظة القاهرة
