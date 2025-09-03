وزير الري يبحث خطط الطوارئ العاجلة لمحطات رفع المياه

كتب – عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الإجراءات العاجلة التي تتخذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التي تواجه محطات رفع المياه التابعة للمصلحة.

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات عاجلة للتعامل مع انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، حيث تحرك فريق الصيانة بالمحطة على الفور، وتم استدعاء مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا؛ لحصر التلفيات والبدء في الإصلاحات، مع توفير قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية اللازمة، والدفع بوحدات ديزل متنقلة لاستخدامها في رفع المياه.

كما قامت ورش المعمل الهندسي بالمحمودية بتصنيع قطع غيار بشكل عاجل لإصلاح وتجهيز محرك الوحدة الثانية بمحطة القلعة (1)، فيما تم الانتهاء من تجهيز محرك القلعة (2)، وتوفير مولد ديزل إضافي بالمحطة لاستخدامه في حال تكرار الظروف الطارئة.

وبالتوازي، انتهت المصلحة من إحلال خطي الكهرباء لمحطتي القلعة 1 و2، وجارٍ طرح أعمال إعادة تأهيل محركين لمحطة القلعة 1، إلى جانب تنفيذ إصلاحات شاملة لوحدتي طوارئ بالمحطة.

ووجّه وزير الري مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد تقرير شامل عن حالة محطة القلعة، يتضمن التغذية الكهربائية والحالة الفنية للوحدات والمهمات والأعمال المدنية، على أن يتم إعداد خطة عاجلة خلال أسبوع لرفع كفاءة المحطة، والانتهاء من تنفيذها خلال شهرين.

كما شدد على أهمية ضمان جاهزية وحدات الطوارئ المتوفرة بمراكز الطوارئ والمحطات التابعة للمصلحة، وتوفير كميات الديزل اللازمة لتشغيلها فورًا عند الحاجة، مع تحديد عدد الوحدات المطلوب الدفع بها تبعًا لظروف كل محطة ومنسوب المياه.

ووجّه الوزير أيضًا بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع خلال أسبوعين، مع استمرار التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات القابضة التابعة لوزارة الكهرباء؛ لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات الحرجة وعدم انقطاعها مستقبلًا.

يُذكر أنه تم طرح عملية توريد 18 وحدة طوارئ كهرباء ثابتة، جرى استلام 10 وحدات منها بالفعل، على أن يتم استلام باقي الوحدات قريبًا.

