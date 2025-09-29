4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يسود غدًا الثلاثاء طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء، على عدد من المناطق، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 32-33.

- السواحل الشمالية: 29-31.

- شمال الصعيد: 35-36.

- جنوب الصعيد: 39-40.

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية من 8:4 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويُتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50:30) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

