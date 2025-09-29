شروط استمرار الدعم النقدي المشروط للأسر الأولى بالرعاية

حدد القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، عددًا من الشروط لاستمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي.

وقد نصت المادة 8 من القانون على أن يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.

2- أن يكون الأولاد في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

