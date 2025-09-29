رئيس هيئة الدواء: التدريب الإجباري لخريجي الصيدلة يدعم صناعة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التعليم الصيدلي في مصر شهد نقلة نوعية مع بدء تطبيق برنامج بكالوريوس الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال.

وأوضح الغمراوي أن الهدف من التطوير هو رفع جودة البرامج التعليمية وتنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم توطين صناعة الدواء الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم شركاء هيئة الدواء من شركات الأدوية، حيث أشار إلى أن هذا التوجه تُوج بصدور القرار الوزاري رقم 967 لسنة 2023 الخاص باللائحة الموحدة للتدريب الإجباري لخريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وبيّن أن البرنامج يتضمن ست دورات تدريبية، منها أربع دورات إجبارية ودورتان اختياريتان، تستمر كل دورة لمدة ستة أسابيع بعد استكمال الساعات الأكاديمية والتدريب الصيفي المقرر.

وأضاف أن البرنامج يستهدف إعداد صيدلي قادر على ممارسة المهنة وفق أعلى المعايير، ومؤهل للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع ربط الجامعات بمواقع العمل الصيدلي من خلال لجان مشتركة للإشراف على التدريب ومشروعات التخرج، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة للعمل مباشرة عقب التخرج في المؤسسات الصيدلية والبحثية وشركات الأدوية والمراكز الطبية.

وأشار الغمراوي إلى الدور المحوري للهيئة في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية المرتبطة بمجالات عملها، ومن أبرزها دورة التصنيع والتسجيل للمستحضرات الصيدلية كإحدى الدورات الإجبارية، ودورة اليقظة الدوائية ضمن الدورات الاختيارية، إلى جانب الإشراف على التدريب داخل المصانع وفي مجالات التسويق والمبيعات.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين