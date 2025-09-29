تطورات جديدة بشأن بناء مدينة الصحفيين -تفاصيل

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستوقِّع غدًا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف؛ لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، ويشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير.

ويقوم بتوقيع البروتوكول، حسب بيان النقابة، اللواء مهندس إبراهيم محروس، المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ممثلًا للنقابة.

ويحضر حفل التوقيع، الذي يُقام في الدور الثالث بنقابة الصحفيين الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء، عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفَين؛ لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر؛ بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في ما يخص التنمية الاستثمارية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين