حالة الطقس.. نشاط رياح واضطراب ملاحة وأجواء خريفية ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 33 مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

كما تشهد بعض مناطق سواحل خليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج بين (2-3) أمتار.

