مدبولي: تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم القادم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة العليا للحج، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب نواب وزراء الطيران المدني والصحة والسكان، ومساعدي وزير الخارجية للشئون العربية والقنصلية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن انعقاد اللجنة العليا للحج يأتي في إطار الحرص على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان الجاهزية والاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، بما يتيح لهم أداء المناسك بسهولة ويُسر.

واستعرض الاجتماع الضوابط المقترحة لموسم الحج لعام 1447هـ/ 2026م، حيث وجه مدبولي بضرورة التنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق مختلف الضوابط والإجراءات التي تضمن سلامة جميع الحجاج، وتيسير أدائهم للمناسك.

كما عرض اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، تقييمًا شاملًا لموسم حج العام الماضي 1446هـ، متناولًا حصة كل جهة من التأشيرات، والجوانب الإيجابية التي تحققت، ومنها الحصول على مواقع متميزة لمخيمات القرعة بعرفات ومنى، وزيادة المساحات المخصصة بالمشاعر، إضافة إلى تكريم مكتب شئون حجاج مصر بحصوله لأول مرة على جائزة التميز من بين 8 دول على مستوى العالم الإسلامي، كما تطرق العرض إلى التحديات التي واجهت البعثة والإجراءات التي اتُخذت لمعالجتها.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات والكشوف الطبية التي يخضع لها الحجاج سنويًا وفقًا لضوابط وزارة الصحة والسكان، وخطوات تسجيل البيانات الصحية لكل مريض إلكترونيًا، بما يتيح تقديم خدمة طبية متميزة، فضلًا عن التأكيد على جاهزية أسطول مصر للطيران لنقل جميع الحجاج المصريين خلال الموسم المقبل.

