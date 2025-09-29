تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الري: الهدف الحقيقي للسد الإثيوبي هو "الهيمنة".. ومصر لن تسمح بتحقيق هذه الأوهام

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الهدف الرئيسي من إنشاء سد النهضة الإثيوبي يتجاوز مجرد توليد الكهرباء إلى طموحات الهيمنة السياسية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أكد سويلم: "توليد الكهرباء ليس الهدف الوحيد أو الأول لسد النهضة، بل إن الهدف الأول هو الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة".

عباس شراقي: سد النهضة "مشروع فاشل" وتوربيناته معطلة رغم الافتتاح الإعلامي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وجود أعطال جوهرية في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من الإعلان الرسمي عن اكتماله.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر"، أكد شراقي أن الملء اكتمل في 5 سبتمبر 2024" ، مشيرًا إلى مفارقة كبيرة حيث كان من المفترض تركيب 13 توربيناً، بينما لم يتم تركيب سوى 4 توربينات فقط، وهي لا تعمل بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء تأجيل الافتتاح الرسمي.

وزير الري: إثيوبيا خصمت من مياه مصر والسودان.. ولولا إجراءات الدولة لوصل الضرر للمواطن

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا قامت بخصم كميات كبيرة من مياه النيل دون اتفاق مسبق، مما أثر بشكل مباشر على الحصة المائية لمصر والسودان.

وأوضح سويلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار" من أمام السد العالي، أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي طوال سنوات الملء "خصمت من رصيد مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن هذه الكميات كانت ستصل إلى البلدين لولا إنشاء السد.

متحدث الإسكان: طرح 15 ألف قطعة أرض إضافية بمشروع "بيت الوطن"

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع "بيت الوطن" الذي أطلقته الوزارة منذ عام 2012، شهد في الطرح الأخير توفير 18 ألف قطعة أرض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الجدل المثار سببه تخوف بعض المواطنين من عدم الحصول على الأراضي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى طرح 15 ألف قطعة إضافية بهدف استيعاب جميع التحويلات المتأخرة.

أستاذ علوم سياسية: الحرب في قطاع غزة سوف تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل

توقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن تشهد الحرب الدائرة في قطاع غزة نهايتها قبل حلول السابع من أكتوبر المقبل.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد فهمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات الضغط الكافية التي تمكنه من إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف الحرب.

أحمد موسى يشيد بـ ترامب: إذا أوقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصبح "رجل سلام حقيقي" إذا نجح في إيقاف الحرب في غزة، مشددًا على أن مثل هذا الإنجاز يستحق جائزة نوبل للسلام.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن العالم يتوق إلى وقف النزيف في القطاع، مضيفًا أن الجهود الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام.