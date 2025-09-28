إعلان

قرار عاجل من المترو قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

04:19 م 28/09/2025

مترو الخط الثالث

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، عن تعديلات في التشغيل غدًا الإثنين تزامنًا مع مباراة الأهلي والزمالك.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك غدًا الإثنين في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن محطاتها وخاصة محطة الاستاد وأرض المعارض، جاهزة لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت: سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، وبالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون الوقت بين كل قطار 9 دقائق.

النادي الأهلي الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر مباراة الأهلي والزمالك

