طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، إنه يسود غدًا طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على عدد من المناطق على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 32-33.

- السواحل الشمالية: 30-31.

- شمال الصعيد: 35-36.

- جنوب الصعيد: 38-39.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

