أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند

كتب- أحمد جمعة:

تستعد هيئة الإسعاف المصرية، للإعلان عن تعيينات جديدة خلال أيام، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت الهيئة، في خطاب رسمي موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن خطة التوظيف المرتقبة ستتضمن وظائف "مسعف" و"سائقين"، موزعة على عدة مستويات وظيفية، على أن يتم نشر الشروط والإجراءات التفصيلية عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد مصدر مُطلع بالهيئة لـ"مصراوي"، أن "الإعلان سيصدر قريبًا جدًا، وسيشمل فرص عمل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى السائقين، بأعداد كبيرة لتغطية احتياجات الهيئة على مستوى الجمهورية".

وأضاف المصدر، أن الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتعزيز قدرات مرفق الإسعاف وتحسين كفاءة الاستجابة السريعة للحوادث والحالات الطارئة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن "الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة على الإعلان انتهت بالفعل، ومن المقرر نشر الإجراءات والشروط الخاصة بالوظائف في غضون أيام على بوابة الوظائف الحكومية".

وستشمل الوظائف: مساعد أخصائي خدمات إسعافية، وأخصائي قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة، وفني قيادة سيارة إسعاف، على أن يتم نشر الإعلان بالوظائف لمدة شهر.

