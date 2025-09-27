كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وجود تخبط كبير في إدارة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال الملء الرابع، مؤكدًا أن الزيادة المفاجئة في تصريف المياه أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في منسوب النيل بالسودان.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح شراقي أن إثيوبيا اضطرت لتفريغ كميات هائلة من المياه رغم انتهاء موسم الفيضان، مشيرًا إلى أن "كمية المياه التي تصل إلى السودان تبلغ 750 مليون متر مكعب يومياً لليوم الثالث على التوالي، وهي كمية غير معتادة في هذا التوقيت من العام.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذا التصريف يمكن اعتباره "إجباريًا" بسبب عدم قدرة إثيوبيا على التحكم الكامل في البحيرة.

وتابع أستاذ الموارد المائية أن الضرر الأكبر يقع على السودان، حيث أن توقيت هذه التدفقات يتعارض مع الموسم الزراعي، مما تسبب في فيضانات وغرق الأراضي.

وأشار إلى أن السودان كان بحاجة لهذه المياه في يوليو وأغسطس الماضيين، وليس في نهاية سبتمبر.

وأكد شراقي أن مصر محمية بفضل وجود السد العالي، قائلاً: "نقدر نقول إن الحمد لله أن السد العالي موجود في مصر"، موضحًا أن بحيرة السد العالي قادرة على استيعاب هذه الكميات المفاجئة.

ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التنسيق بين الدول الثلاث، حيث تستمر إثيوبيا في التشغيل الأحادي للسد الذي يمثل "مغامرة كبيرة" على استقرار المنطقة.