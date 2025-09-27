صور.. وزير العمل يتفقد مصابي حريق مصنع المحلة ويُعزي أسر الضحايا

كتب- محمد أبو بكر:

زار محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، برفقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مستشفى المحلة العام للاطمئنان على حالة المصابين جراء حادث حريق مصبغة "غزل البشبيشي" بحي أول المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وتمنّى الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، الشفاء العاجل للمصابين، وتم التأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجّهين إدارة المستشفى بتوفير الاحتياجات العلاجية لضمان تعافيهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم بشكل كامل.

كما زار الوزير والمحافظ، أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، مؤكدين على متابعة تنفيذ الدعم المقدم لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد موقع الحريق للاطلاع على الموقف على أرض الواقع والتأكد من سير التحقيقات بشكل دقيق.

وفي سياق الدعم، قرر وزيرا العمل والتضامن الاجتماعي صرف مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث حريق مصنع المحلة، ضمن الإجراءات الحكومية لمساندة المتضررين.

