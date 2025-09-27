حالة الطقس.. أجواء خريفية وسحب منخفضة وفرص سقوط أمطار

تشهد البلاد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 32 مئوية، وتظهر سحب منخفضة متفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت الهيئة، أنه توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وعدة مناطق أخرى، بجانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط وخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و 2.5 متر.

