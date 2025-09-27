ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) أمسية جديدة من سلسلة حلقة القاهرة النقدية مبادرة (ناقد ومشروع) في تمام الثامنة من مساء الأحد القادم 28 سبتمبر الجاري بمقر البيت خلف الجامع الأزهر.

وتتناول حلقة هذا الشهر المشروع النقدي للناقد والأكاديمي المعروف سامي سليمان، وذلك من خلال مجموعة من القراءات النقدية، يقدمها نخبة من النقاد والأكاديميين هم: الدكتور حسين حمودة والدكتورة سحر شريف والدكتور أحمد علواني والدكتور أحمد فؤاد، هذا ويدير الحلقة الناقد أحمد حسن عوض.

وسامي سليمان الأستاذ بآداب القاهرة، هو أحد أهم وأبرز الوجوه النقدية فى مصر والوطن العربي فى الثلاثين المنصرمة، قدم للمكتبة العربية مجموعة من المؤلفات النقدية المؤسسة فى المشهد الثقافي المصري والعربي منها: الخطاب النقدي والأيديولوجيا، مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر، الشعر والسرد - تأصيل نظري ومداخل تأويلية، آفاق الخطاب النقدي دراسات في نقد النقد العربي، التمثل الثقافى وتلقى الأنواع الأدبية الحديثة - تجربة النقد العربى في النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حاز سليمان العديد من الجوائز والتكريمات كان أخرها حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب العام الماضي.

وفي هذا السياق، صرّح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، قائلاً: "إن بيت الشعر العربي لا يقف عند حدود الاحتفاء بالنصوص الشعرية، بل يتبنى كذلك مشروعات نقدية جادة، إدراكًا منه بأهمية النقد في ترسيخ الحركة الأدبية وتطويرها. فالنقد هو البوصلة التي تضيء مسارات الإبداع، ومن خلال حلقات مثل هذه نؤكد أن الثقافة المصرية تظل قادرة على تجديد أدواتها وتفعيل طاقاتها الفكرية."

وبهذه الفعالية، يواصل بيت الشعر العربي رسالته في أن يكون منصة جامعة للمبدعين والنقاد على السواء، في إطار الدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية كإحدى مؤسسات وزارة الثقافة الفاعلة في دعم الإبداع وتكريس قيم الحوار والتنوير.

