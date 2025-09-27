كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الدكتورة زهرة الشريف، الاستشارية النفسية، من خطورة الشك داخل العلاقات الأسرية والزوجية، واصفة إياه بأنه "نار صغيرة تبدأ هادئة ثم سرعان ما تشتعل لتحرق البيت بأكمله إذا لم يتم التعامل معها بحكمة منذ البداية".

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشك لا ينشأ فجأة، وإنما غالبًا ما يتسلل من ثغرات صغيرة يتركها الطرفان حين يفرطان في كشف تفاصيل ماضيهما أو خصوصياتهما بطريقة غير محسوبة، مؤكدة أن بعض الأسرار قد تتحول إلى عبء ثقيل أو إلى سلاح يستخدم عند الخلافات، وهو ما يضعف الثقة ويهدم الاستقرار النفسي.

وأضافت الشريف أن العلاقات قبل الزواج يمكن أن تحمل أبعادًا إيجابية إذا قامت على التعارف الواعي والاحترام المتبادل، حيث تمنح الطرفين فرصة لفهم أعمق ونضج أكبر، لكنها قد تترك آثارًا سلبية وندبات نفسية إذا غابت عنها الحدود أو غلبت عليها المثالية الزائفة في البداية، قبل أن يكتشف كل طرف حقيقة الآخر بعد الارتباط.

وأكدت الاستشارية النفسية أنه لا توجد قاعدة عامة تحكم نجاح أو فشل العلاقات، فالأمر نسبي ويتوقف على طبيعة الشخصيات ومستوى النضج العاطفي والفكري، لافتة إلى أن الإفراط في الفضفضة وكشف تفاصيل الماضي بلا وعي قد يفتح الباب أمام الشكوك المستمرة التي تهدد بقاء العلاقة واستقرارها.

واختتمت الشريف حديثها بالتأكيد على أن بناء علاقة صحية يحتاج إلى ثقة متبادلة، وحدود واضحة، وحوار ناضج، مشددة على أن الشك إذا تُرك دون مواجهة عقلانية يصبح كالشرارة التي تتحول إلى حريق يلتهم كل ما أمامه.