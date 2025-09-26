أكد الإعلامي عمرو أديب أن الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل بالغة الأهمية، مشيراً إلى أنها مثلت نقلة نوعية في طريقة عرض الرؤية المصرية للتحديات الحالية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "إن كلمة الرئيس وضعت النقاط على الحروف في الملفات الداخلية والخارجية التي تشغل الرأي العام".

وأضاف أديب أن الرئيس تحدث بوضوح غير مسبوق عن رؤية الدولة المصرية الشاملة، بدءًا من ملف التعليم مرورًا بالتحديات الاقتصادية ووصولاً إلى القضايا الإقليمية.

وتابع مقدم "الحكاية": "لم يكن الحديث مجرد كلمات بروتوكولية، بل كان رسالة مكثفة تعكس الموقف المصري بدقة وتفصيل"، مؤكدًا أن الخطاب يعد من أهم تصريحات الرئيس في الفترة الأخيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس أراد من خلال هذه الكلمة أن يشرح للشعب المصري حقيقة ما تقوم به الدولة في إدارة الملفات الاستراتيجية، موضحاً أن السيسي يحرص دائمًا على أن يكون الشعب شاهدًا على مسيرة الوطن".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هذا النهج يعكس حرص القيادة على مبدأ الشفافية وإشراك المواطن في فهم التحديات والإنجازات.

وتطرق أديب إلى صراحة الرئيس في تناول موضوع قناة السويس وما وصفه بـ"الخسائر" التي تواجهها نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن هذا الوضوح يمثل سمة أساسية في أسلوب التواصل بين الدولة والمواطن.

وأضاف أن الرئيس يربط بشكل دائم بين المواطن والواقع الاقتصادي والاجتماعي، مما يمنح الشعب الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات.