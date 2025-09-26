آخر موعد للتقديم لوحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥، هو آخر موعد للتقديم وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بمد فترة التقديم أكثر من مرة وذلك استجابة للطلبات الواردة له من المواطنين، وهو ما منح جميع المواطنين فرصة مناسبة لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لم يتم مد فترة التقديم ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل مرة أخرى، وأن هذه هي آخر فرصة متاحة أمام المواطنين للتقديم.

ونوهت مي عبد الحميد، عن ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث أن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أكثر من ١٥٥ ألف مواطن قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة، بينما قام أكثر من ١٠ آلاف مواطن بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن ولم يقوموا بالسداد حتى الآن. وأضافت أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني خاص بالخطوات التالية، وهي الدفع والتحصيل، أو تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، أو تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، أو الطلبات المعلقة في مرحلة قيد الدراسة، أو تحميل كراسات الشروط أو إرفاق الملفات، أو صعوبة تواجة المنصة، أو في البنية المعلوماتية، أو أن هناك خطأ ما، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية، وهي إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة، أو السن غير متوافق مع شروط المشروع، أو أنه شريك في طلب مقدم بالفعل، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان و السبب سبق الاستفادة، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد، يجب على المواطن الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

صندوق الإسكان الاجتماعي يتيح إرسال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا

وأعلنت مي عبد الحميد، المتحدثة باسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إمكانية إرسال المواطنين لشكاواهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالطرح الثاني للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧"، موضحة أن الرابط التالي مخصص فقط للمتقدمين ضمن هذا الطرح: اضغط هنا

وأكدت عبد الحميد أن أي رسائل مرسلة من المواطنين المتقدمين بإعلانات أخرى لن يتم الرد عليها من خلال هذا الرابط، حرصًا على تنظيم الردود وتسهيل متابعة الطلبات.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل والمتابعة، زيارة الصفحات الرسمية للصندوق على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل:

صفحة الفيسبوك: من هنا

قناة يوتيوب: من هنا

منصة X: من هنا

إنستجرام: من هنا

كما يمكن التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق: من هنا

، أو منصة الشكاوى والمقترحات: من هنا

.

وأوضحت أيضًا أنه يمكن للمواطنين الاتصال مباشرة بمركز اتصالات خدمة العملاء عبر الأرقام: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي، بالإضافة إلى إمكانية زيارة أي من مراكز خدمة العملاء التابعة للصندوق.

