300 فرصة عمل جديدة.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 300 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع الشركة الدولية لمشروعات التصنيع (بيتي)، وذلك من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب وفتح مجالات جديدة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، إن الوظائف المطروحة تشمل 150 مندوب مبيعات و 150 سائق مندوب، موضحة أن شروط التقديم لوظائف المبيعات تتطلب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط، بينما يُشترط للمتقدمين لوظائف السائقين امتلاك رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية، بمؤهل دراسي لا يقل عن محو أمية.

وأضافت أن المقابلات الشخصية ستُجرى بشكل يومي من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في مقرات الشركة، وهي:

فرع الجيزة: طريق الوراق العمومي ساقية بجوار مسجد الصفا.

فرع السلام: 3 شارع مصنع الخميرة.

فرع القليوبية: قطعة 21 و23 طريق العين السخنة القديم.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لتقليل نسب البطالة، مشددة على حرصها الدائم على توفير وظائف تتناسب مع تطلعات الشباب وتحقق الاستقرار المجتمعي.