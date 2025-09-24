كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملفي الصناعة والاستثمار يأتيان على رأس أولوياته التشريعية والرقابية تحت قبة المجلس، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مقترحات ومبادرات تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح البديوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش استلامه كارنيه العضوية، أن الاهتمام بالصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمار يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة لملف الصناعة والاستثمار، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والازدهار.