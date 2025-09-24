إعلان

تنسبق الثانوية الأزهرية 2025.. فرص لتسجيل رغبات بـ 12 معهد عالي خدمة اجتماعية

كتب : عمر صبري

02:54 م 24/09/2025

التنسيق الإلكتروني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

وفيما يلي قائمة وكود معاهد الخدمة الاجتماعية:

895 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (بمصروفات)

899 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور (بمصروفات)

897 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ (بمصروفات)

914 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

896 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة (بمصروفات)

562 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

892 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

633 معهد الخدمة الاجتماعية بكفر صقر – الشرقية

855 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

893 معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد

898 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان

559 معهد الخدمة الاجتماعية – 6 أكتوبر

اقرأ أيضا:

جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة

شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنسيق الإلكتروني تنسبق الثانوية الأزهرية معهد عالي خدمة اجتماعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة