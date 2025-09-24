تنسبق الثانوية الأزهرية 2025.. فرص لتسجيل رغبات بـ 12 معهد عالي خدمة اجتماعية
كتب : عمر صبري
التنسيق الإلكتروني
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي قائمة وكود معاهد الخدمة الاجتماعية:
895 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (بمصروفات)
899 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور (بمصروفات)
897 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ (بمصروفات)
914 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
896 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة (بمصروفات)
562 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة
892 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج
633 معهد الخدمة الاجتماعية بكفر صقر – الشرقية
855 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)
893 معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد
898 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان
559 معهد الخدمة الاجتماعية – 6 أكتوبر
