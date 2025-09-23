أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مقالات الرأي في الصحافة المصرية تعاني من تراجع ملحوظ، مشددًا على افتقاده لأعمال كتاب بارزين مثل الدكتور يوسف زيدان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أنه يتابع كتاب الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل الدكتور عمار علي حسن، لأن الصحف التقليدية لم تعد منصة رئيسية لهذه الأصوات.

وأشار الجلاد إلى أن نجاح صحيفة مثل "المصري اليوم" ارتبط بقوة بصفحات الرأي التي شكلت وعاءً للحوار الوطني، حيث استضافت كتابًا من تيارات فكرية وسياسية متنوعة دون قيود، مما ساهم في تميزها.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا، أن هذا التنوع في الآراء كان سببًا رئيسيًا في جذب القراء، لكنه أكد أن الوضع الحالي يعاني من نقص في الشجاعة لتقديم آراء جريئة، مما أضعف تأثير الصحافة.

وشدد الجلاد على أن رئيس تحرير "المصري اليوم" الحالي، الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، يُعد نموذجًا مهنيًا متميزًا بفضل نشأته داخل المؤسسة، وهو أفضل رؤساء التحرير حالياً.

كما أثنى على نقيب الصحفيين خالد البلشي، مؤكدًا أنه يمثل حلًا وسطًا ناجحًا يمتلك القدرة على الدفاع عن المهنة.

وأشار إلى أن البلشي اكتسب خبرة كبيرة، مما يجعله مؤهلاً لقيادة النقابة ودعم الصحفيين في مواجهة التحديات، داعيًا إلى تعزيز الحرية في صفحات الرأي لاستعادة بريق الصحافة المصرية.