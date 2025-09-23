كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، مشيدًا بالدعم الذي أعلنه بعض الزعماء لهذه القضية الحيوية.

وشدد موسى على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية هو موقف وجودي، وأن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لإحيائها في جميع المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح أن زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى الكنيست كانت تستهدف إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار موسى إلى أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت بشكل واضح على دعم حل الدولتين.

وأضاف موسى أن الكلمة المصرية كانت قوية في صياغتها، ودافعت عن السلام وحل الدولتين، مؤكدةً رفض مصر التام للتهجير تحت أي ظرف. كما لفت إلى أن الرأي العام العالمي يتجه حاليًا ضد ممارسات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، تطرق موسى إلى كلمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي استغرقت 55 دقيقة بدلًا من 15 دقيقة مخصصة، مشيرًا إلى أن ترامب انشغل بالشكوى من تعطل المصعد وهاجم الأمم المتحدة، بينما لم يخصص سوى 8 دقائق لملف غزة من دون الإشارة إلى السلام، واختتم كلمته بمهاجمة الرئيس جو بايدن.