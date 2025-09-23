قال النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، عن حزب الجبهة الوطنية، إن أول أهدافه بعد فوزه بعضوية مجلس الشيوخ هو دعم جهود الدولة المصرية في التنمية ومواجهة التحديات.

وأضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش حفل استقبال النواب الجدد بمجلس الشيوخ، أن المواطن المصري وهمومه على رأس الأولويات، وأن هدفه سينصب بشكل كبير على المساهمة في القوانين والرؤى التي تقدم رؤية جديدة للنهوض بالشباب، الذي يعتبره طاقة المستقبل.

وبيّن نائب الشيوخ عن حزب الجبهة أنه خادم لأهالي الغربية، وسيسعى بكل صدق للاستماع إلى مشاكلهم والسعي لإيجاد حلول لها.

وقدم عادل عتمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح للمصريين مناخًا ديمقراطيًا يسمح بممارسة سياسية بشفافية وديمقراطية منضبطة تُعبّر عن حضارة الشعب المصري العظيم.

من ناحيته، أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال بمقر المجلس الحالي في التحرير.

وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يُخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني.