إعلان

بشرى سارة.. الاستعانة بـ 870 متقدمًا من قوائم الانتظار في مسابقة "معلم مساعد" لـ 3 مواد

كتب : مصراوي

05:50 م 23/09/2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعانة بأكثر من 870 متقدمًا من قوائم الانتظار في مسابقات شغل وظيفة معلم مساعد مواد، اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأوضح رئيس الجهاز في بيان، أن قوائم الانتظار يتم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها المتقدمون الناجحون الذين لم تشملهم الدفعة الأساسية، ويتم اللجوء إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية أو اعتذاره عن استلام الوظيفة، وذلك خلال عام كامل من إعلان النتيجة.

وأشار إلى أن العدد الذي تم الاستعانة به من قوائم الانتظار توزع كالآتي، 843 من تخصص اللغة الإنجليزية، 23 مادة للعلوم، 11 معلمًا للدراسات الاجتماعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة معلم مساعد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد