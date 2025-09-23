شيخ الأزهر ينعَى مفتي المملكة العربية السعودية



تقدم شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة، وذلك بعد مسيرةٍ في مشوار نشر العلم والفتوى وعلوم الشريعة.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وطلابه، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.