إجراء عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك والجونة

كتب- محمد نصار:

01:39 م 23/09/2025

مترو الأنفاق

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث، عن إجراء تعديلات مؤقتة في مواعيد الرحلات اليوم بمناسبة مباراة الزمالك والجونة.

ويواجه نادي الزمالك، الجونة، في تمام الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

وقالت الشركة، إنه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف، من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، لتوصيل الجماهير بشكل أسرع.

وبالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون الوقت بين كل قطار 9 دقائق.

مترو الأنفاق مباراة الزمالك والجونة الخط الثالث للمترو ستاد القاهرة مباريات الدوري المصري

