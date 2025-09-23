حالة الطقس.. الأرصاد: فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة.

ونوهت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

