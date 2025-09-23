بعد افتتاح سد النهضة.. لماذا تسعى إثيوبيا لبناء سدود جديدة؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أسباب عزم الحكومة الإثيوبية بناء سدود إضافية بمنطقة سد النهضة، وذلك بعد افتتاحه رسميًا.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن الغرض الأول والرئيسي للحكومة الإثيوبية من بناء سدود إضافية بمنطقة سد النهضة، هو تخفيف ضغط المياه عن السد وتخزين كميات إضافية من المياه لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية من التوربينات.

وأوضح شراقي، أن فكرة إنشاء السدود الإضافية ليست بجديدة حيث حددت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق المناطق المنتظر أن تبدأ فيها وضع أساسيات بناء السدود بغرض حماية السد من أي خطورة قد تنتج من كمية المياه المخزنة.

واختتم شراقي حديثه مؤكدًا على ضرورة أن تتمسك مصر بفكرة تشغيل سد النهضة من خلال الملء المتكرر للسد وذلك لتفادي أي ضرر قد ينتج في المستقبل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد افتتح سد النهضة الإثيوبي خلال الأسابيع الماضية معتبرا إياه مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب

قرار جديد بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب

أماكن وشروط استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلاب