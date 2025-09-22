خبير سياسي: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تعكس تحولًا عالميًا

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن تزايد اعتراف الدول بدولة فلسطين وحل الدولتين يمثل لحظة تاريخية حاسمة، مشدداً على أن هذه الخطوة تشير إلى تحول عميق في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الاعتراف الرسمي من دول كبرى كانت تقليدياً داعمة لإسرائيل يعكس تغيراً ملحوظاً في الرأي العام العالمي، مما يعزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأشار كمال إلى أن هذه الاعترافات تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للشرعية الدولية، موضحاً أن استمرار هذا الزخم يتطلب تعزيز الجهود الدبلوماسية لتحويل هذه الخطوات إلى إجراءات عملية في المحافل الدولية.

وتابع أن الرأي العام في الولايات المتحدة بدأ يشهد تحولاً تدريجياً يدعم القضية الفلسطينية، مما قد يدفع الإدارة الأمريكية لإعادة تقييم مواقفها في المستقبل لصالح إنهاء الاحتلال.

وشدد كمال على أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تعمل على إجهاض حل الدولتين من خلال التوسع في المشروعات الاستيطانية التي تهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الاعترافات الدولية تمثل ضغطاً متزايداً على إسرائيل، داعياً إلى ضرورة استغلال هذا التحول لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.