شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية- بيان بالتفاصيل

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

توضيح مهم من وزير العمل بشأن القانون الجديد والقرارات التنفيذية المكملة له

افتتح محمد جبران، وزير العمل، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمشاركة ممثلين عن 150 منشأة، وبحضور قيادات تنفيذية ومحلية.

أول تعليق من "قومي حقوق الإنسان" على قرار العفو الرئاسي الجديد

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

بينهم علاء عبدالفتاح.. السيسي يعفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية.

الزراعة: تحصين أكثر من 768 ألف طائر لحماية الثروة الداجنة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهودها لحماية الثروة الداجنة خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين التي نفذتها الإدارة المركزية للطب الوقائي. وتهدف هذه البرامج إلى دعم المربين وتعزيز منظومة الأمان الحيوي بمختلف المحافظات.

الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي وخالد الغندور

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، حفظ الشكاوى المتبادلة بين أبو المعاطي زكي، وخالد الغندور، بعد تصالح الطرفين.

وزير الدولة للإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، تفقد خلالها مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الاختبار الخاصة بها، والتي تُنتج لأول مرة داخل مصر.

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن، نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل مجموعة جديدة من الأصناف والهجن الوطنية لعدد من محاصيل الخضر الاستراتيجية، وهي: الطماطم، الفاصولياء، والكوسة.

قرار جديد بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب

ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر المتحف بميدان الرماية بالجيزة.

"العمل" تعلن توقف بعض الخدمات الإلكترونية.. وتطرح البديل

قال أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، إن بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين قد تتوقف مؤقتًا نتيجة تنفيذ أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة.

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.2 مليون طن في 2025

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بلغ أكثر من 7.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث تستمر الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

