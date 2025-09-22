أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تعمل على تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية من خلال توسيع شبكة مكاتب التمثيل التجاري، التي يبلغ عددها حاليًا 43 مكتبًا حول العالم، مع خطط طموحة لزيادة هذا العدد في المستقبل القريب.

وأضاف هيبة، خلال لقائه في برنامج "عالم البيزنس" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه المكاتب تلعب دورًا حيويًا في الترويج للفرص الاستثمارية، بالتعاون مع السفارات المصرية التي تقدم دعمًا مستمرًا في هذا المجال.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة وقّعت أكثر من 130 بروتوكول تعاون مع وكالات ترويج استثمار دولية، واتحادات الغرف التجارية، والغرف الصناعية، وبنوك تنموية في دول متعددة، بهدف تعزيز مكانة مصر كسوق جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن الأسواق الخليجية وخاصة السعودية والإمارات، تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، مع تدفقات استثمارية ملحوظة من الصين والهند ودول أوروبية، بالإضافة إلى نمو كبير في الاستثمارات التركية.

وشدد هيبة على أهمية التنسيق المستمر مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية لتحديد حجم استثماراتهم بدقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود الهيئة تركز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي وعالمي.