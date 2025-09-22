إعلان

مدبولي يشارك في احتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ80 لتأسيسها

كتب : محمد أبو بكر

05:15 م 22/09/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع رفيع المستوى الذي يُعقد في نيويورك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

وتتضمن أجندة رئيس الوزراء المشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب إلقاء كلمتي مصر في كل من الاجتماع الخاص بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة، وكذلك المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

