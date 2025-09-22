مدبولي يشارك في احتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ80 لتأسيسها

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع رفيع المستوى الذي يُعقد في نيويورك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

وتتضمن أجندة رئيس الوزراء المشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب إلقاء كلمتي مصر في كل من الاجتماع الخاص بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة، وكذلك المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب

قرار جديد بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب

أماكن وشروط استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلاب