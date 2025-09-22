تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

يعد الحصول على التطعيمات المقررة للطلاب أمرًا ضروريًا لحمايتهم من العديد من الأمراض، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يشهد إطلاق وزارة الصحة لحملات توعية وتطعيم تستهدف مختلف المراحل التعليمية.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، إن هناك تطعيمات مهمة للطلاب، ويجب الحرص على التواجد للحصول عليها في المواعيد المحددة بالمدارس.

وأوضح "محمدي" أن تلاميذ الصف الدراسي الثاني والرابع الابتدائي يحصلون على جرعة منشطة من تطعيم الثنائي البكتيري (الدفتيريا والتيتانوس Td).

كما يحصل الطلاب في أول سنة من كل مرحلة دراسية (كي جي وان، أولى ابتدائي، أولى إعدادي)، على جرعة من لقاح الحمى الشوكية الثنائي (A، C).

وأشار "محمدي" إلى أن المدارس عادة ما تخاطب أولياء الأمور للحصول على موافقتهم بشأن تطعيم أبنائهم، موضحًا أن الموافقة على تطعيم "الثنائي البكتيري" تعد خطوة ضرورية، نظرًا لكون معظم الأطفال لا يحصلون عليه خارج إطار المدرسة، كما أنه من الصعب توافره بشكل فردي.

أما فيما يخص تطعيم الحمى الشوكية، فأوضح أن موافقة أولياء الأمور تكون مرتبطة بحالة كل طالب، فإذا لم يكن الطفل قد حصل على التطعيم مسبقًا من خلال المصل واللقاح أو عيادات الأطفال الخاصة (في صورة لقاح رباعي مقترن)، فيُنصح بالموافقة على تلقيه بالمدرسة.

أما إذا كان قد حصل عليه بالفعل، فيمكن حينها رفض التطعيم داخل المدرسة تجنبًا للتكرار.