اللجنة المصرية تصل للطفل الفلسطيني الذي حمل شقيقه خلال النزوح في غزة وتقدم له المساعدات

كتب- محمد أبو بكر:

01:50 م 22/09/2025

اللجنة المصرية تنجح في إغاثة الطفلين النازحين

نجحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة في الوصول إلى الطفلين اللذين أثارا تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور صورهما أثناء النزوح سيرًا على الأقدام، حيث كان الأخ الأكبر يحمل شقيقه الأصغر على طريق رشيد عقب فقدانهما لذويهما وتقطع السبل بهما.

وأكدت اللجنة أن عملية الوصول إلى الطفلين جاءت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم وإغاثة أبناء قطاع غزة، خاصة الأطفال والأسر الأكثر تضررًا من تداعيات النزوح، مشيرة إلى أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهما وضمان نقلهما إلى مكان آمن.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

اللجنة المصرية لإغاثة اهالي غزة إغاثة الطفلين النازحين قطاع غزة
