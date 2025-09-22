نجحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة في الوصول إلى الطفلين اللذين أثارا تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور صورهما أثناء النزوح سيرًا على الأقدام، حيث كان الأخ الأكبر يحمل شقيقه الأصغر على طريق رشيد عقب فقدانهما لذويهما وتقطع السبل بهما.

وأكدت اللجنة أن عملية الوصول إلى الطفلين جاءت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم وإغاثة أبناء قطاع غزة، خاصة الأطفال والأسر الأكثر تضررًا من تداعيات النزوح، مشيرة إلى أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهما وضمان نقلهما إلى مكان آمن.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"