"تنمية البحيرات": إطلاق أول برنامج تدريبي دولي بكفر الشيخ

استقبل المركز التدريبي بمزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وفدًا رسميًا من جمهورية غانا، حيث أُطلقت فعاليات أول برنامج تدريبي دولي متخصص في مجال الاستزراع السمكي.

وخلال افتتاح البرنامج، أكد اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يعكس حرص مصر على توظيف خبراتها واستثماراتها في قطاع الثروة السمكية لخدمة الأشقاء الأفارقة، وترسيخ دورها كمركز إقليمي لتأهيل الكوادر وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي.

وألقى الدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، كلمة نيابة عن المدير التنفيذي للجهاز، أوضح خلالها أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون المصري–الإفريقي بمجال الاستزراع السمكي، مشددًا على أن مصر ماضية في دعم الدول الأفريقية بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية المشتركة.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات علمية متخصصة حول موضوعات عدة، منها: التفريخ السمكي، إدارة الجودة، التغذية، والوقاية الصحية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المزارع والمفرخات السمكية بمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية والفيوم للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة.

كما قدمت الدكتورة أماني أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية، محاضرة حول الأمن الحيوي واستراتيجيات الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية.

ويعد هذا البرنامج التدريبي خطوة أولى نحو سلسلة من المبادرات التي تستهدف تعزيز الشراكة الإفريقية وتبادل الخبرات في مجالات الثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة.

