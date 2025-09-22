إعلان

العمل: 2.3 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة بـ25 محافظة

10:52 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة العمل، أن الوزير محمد جبران اعتمد اليوم الاثنين صرف 2 مليون و375 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منها 334 عاملًا في 25 محافظة، وذلك خلال شهر واحد فقط، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن المبالغ المعتمدة تضمنت:

- 1 مليون و445 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية (زواج – مواليد – وفاة أقارب من الدرجة الأولى – عمليات جراحية كبرى وصغرى) لصالح 329 عاملًا.

- 930 ألف جنيه كإعانات حوادث، شملت 800 ألف جنيه لأسر 4 متوفين (بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة)، و130 ألف جنيه لعامل أصيب بعجز جزئي في نفس الحادث.

وأكد "جبران"، أن الوزارة ماضية في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الدولة تولي هذه الفئة عناية خاصة لضمان توفير شبكات أمان اجتماعي وصحي تعزز من استقرارهم المعيشي.

