كتب- محمد شاكر:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الأنشطة والبرامج الصيفية بفرع ثقافة جنوب سيناء، وذلك على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لاكتشاف ورعاية مواهب الأطفال والشباب.

شهد الحفل تقديم فرقة أطفال الطور للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث المصري، من بينها: مصر جميلة، سيناء، مصر أم الدنيا، بنت حضارية، صعيدي، سمسمية، نوبة، علي إيدك اتعلمنا، التنورة، بسم الله. واختتم الحفل بتكريم أعضاء الفرقة وتوزيع شهادات التقدير، تقديراً لمجهوداتهم.

حضر الفعاليات كل من: سهير عبد العاطي نائب رئيس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، بجانب نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما استضاف قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة بعنوان "Brain Rot" ألقاها محمد أحمد العداسي، مسئول نادي التكنولوجيا والمعلومات، تحدث خلالها عن مخاطر الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي السطحي وانعكاساته على القدرات الذهنية والصحة الإدراكية.

أما بيت ثقافة أبوزنيمة فقد عقد محاضرة بعنوان "رحيل عبد الناصر في السينما والأدب" ألقاها أحمد قطب مصباح عبد الخالق، تناول خلالها ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر في السينما المصرية وأثرها في وجدان الشعب.

وفي بيت ثقافة نويبع، استمرت ورش إعادة التدوير ومسرح العرائس وأعمال الرسم الفني، بحضور اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مجلس المدينة، الذي أشاد بالأنشطة وأكد دعم مواهب النشء. كما استكملت الأنشطة بورشة سرد قصصي تبعها نشاط فني حول الطبيعة في سيناء. ونفذت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء.







