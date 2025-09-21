كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال "رشدي": أنه من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل 60 يوم من نهاية المجلس، يجب أن تبدأ الإجراءات ومجلس النواب ينتهي 14 يناير وبالتالي المدة قد تكون قبل 14 نوفمبر.

وأضاف: "أعتقد أن فتح باب الترشيح للانتخابات سيكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل"، وهذا وفقا للمعطيات.